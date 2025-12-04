NAWELL MADANI – ELISPACE Beauvais

NAWELL MADANI Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

L’AGENCE DES ARTISTES PRÉSENTE : NAWELL MADANI NAWELL TOUT COURT Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.ATTENTION : Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.

ELISPACE 3 AVENUE PAUL HENRI SPAAK 60000 Beauvais 60