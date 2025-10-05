NAWELL MADANI – ESPACE LUMIERE Epinay Sur Seine

NAWELL MADANI Début : 2026-02-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans C’est moi la plus belge, son premier onewoman- show en 2013, Nawell Madani revenait sur son enfance en Belgique, sa famille, sa venue à Paris à 20 ans pour devenir danseuse, ses coups durs, ses amours, son arrivée au Jamel Comedy Club, le vivre ensemble… Depuis, elle a réalisé un film puis une série, eu un enfant après de nombreux essais infructueux. C’est donc de cela dont elle parlera dans ce nouveau spectacle avec son énergie et sa sincérité caractéristiques, mais pas que… Il sera également question de vieillissement et de botox, de charge mentale et de parentalité, de notoriété et de son expérience compliquée dans l’émission Rendez-vous en terre inconnue. Et bien plus encore…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE LUMIERE 6, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 93800 Epinay Sur Seine 93