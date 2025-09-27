Nawell Madani Humour L’Alizé Guipavas

Nawell Madani Humour L'Alizé Guipavas samedi 27 septembre 2025.

L'Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 21:30:00

2025-09-27

A une époque où tout va trop vite, l’artiste, accomplie et touche à tout, prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien.

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, elle revient plus mature que jamais pour vous présenter son nouveau spectacle !

Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis et vous emmène dans son univers singulier.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Réservation fortement recommandée. .

