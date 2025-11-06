Nawell Madani : Tout court Cité des Congrès Nantes

Nawell Madani : Tout court Cité des Congrès Nantes jeudi 6 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 20:00 – 21:30

Gratuit : non 39 € / 49 € 39 € / 49 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/nawell-madani.html Tout public, Adulte

One woman show Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis. Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans. Spectacle dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/nawell-madani.html