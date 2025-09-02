Nawell Madani – Tout court Le Pin Galant Mérignac

Nawell Madani – Tout court Le Pin Galant Mérignac vendredi 24 avril 2026.

Nawell Madani – Tout court 24 et 25 avril 2026 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00 – 2026-04-24T22:00:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00 – 2026-04-25T22:00:00

Entre charge mentale, notoriété ettentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais sur notre scène, après avoir été plébiscitée la saison dernière !

À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2812 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais sur notre scène, après avoir été plébiscitée la saison dernière ! humour comedie