Nawell Madani Tout court Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Jeudi 16 octobre 2025 à partir de 20h30.

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 27 – 27 – 49 EUR

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-16 2025-10-17

Retrouvez Nawell Madani sur la scène du Cepac Silo avec son nouveau spectacle « Tout court ».

Attention le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.



Agapè & Mockingbird présentent ce spectacle. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join Nawell Madani on stage at Cepac Silo with her new show « Tout court ».

Warning: the show is not recommended for children under 16.

German :

Erleben Sie Nawell Madani auf der Bühne des Cepac Silo mit ihrer neuen Show « Tout court ».

Achtung: Die Aufführung ist für Personen unter 16 Jahren nicht geeignet.

Italiano :

Unitevi a Nawell Madani sul palco del Cepac Silo con il suo nuovo spettacolo « Tout court ».

Attenzione: lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 16 anni.

Espanol :

Únase a Nawell Madani en el escenario del Silo Cepac con su nuevo espectáculo « Tout court ».

Advertencia: el espectáculo no está recomendado para menores de 16 años.

