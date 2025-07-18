Nawell Madani Troyes
Nawell Madani Troyes vendredi 16 janvier 2026.
Nawell Madani
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 39 – 39 – 39 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-16 20:00:00
Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle !
À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien.
De ses défis.
De ses défauts.
Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.
ATTENTION Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans. .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
