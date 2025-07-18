Nawell Madani Troyes

Nawell Madani Troyes vendredi 16 janvier 2026.

Nawell Madani

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 39 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-16 20:00:00

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle !

À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien.



De ses défis.

De ses défauts.

Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.



ATTENTION Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

