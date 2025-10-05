NAWELL TOUT COURT – Espaces V Roger Lefort Villepinte

NAWELL TOUT COURT – Espaces V Roger Lefort Villepinte vendredi 9 janvier 2026.

NAWELL TOUT COURT Début : 2026-01-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Entre charge mentale, notoriété et tentation du botox, Nawell revient plus mature que jamais pour son nouveau spectacle ! À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager avec franchise et esprit les aléas de son quotidien. De ses défis. De ses défauts. Fini le bla-bla, Nawell prend les raccourcis.ATTENTION : Le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.

Espaces V Roger Lefort AVENUE JEAN FOURGEAUD 93420 Villepinte 93