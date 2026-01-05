Nayembo, concert piano voix Val de Louyre et Caudeau

Nayembo, concert piano voix

Concert piano voix le samedi 24 janvier 2026 à St Laurent des Bâtons.

Le Comité des Fêtes de St Laurent des Bâtons et l’association Les Bastonnades vous invitent à découvrir NAYEMBO.

Née d’une mère rwandaise, NAYEMBO chante son parcours de femme en langue swahili sur une musique qu’elle qualifie de Soul Afropéenne . .

Eglise Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 32 86 93

English : Nayembo, concert piano voix

Piano and vocal concert on Saturday, 24 January 2026, in St Laurent des Bâtons.

The St Laurent des Bâtons Festival Committee and the Les Bastonnades association invite you to discover NAYEMBO.

