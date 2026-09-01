Nayembo [Séchoir d’Aillac] Séchoir d’Aillac Carsac-Aillac

Informations pratiques

Carsac-Aillac

Nayembo [Séchoir d’Aillac]

Séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Ouverture de saison avec Nayembo le vendredi 18 septembre à 21 h. Un concert intimiste mêlant piano, voix et soul afropéenne, inspiré de son histoire et de ses racines rwandaises. Verre de l’amitié offert après le spectacle. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

La commune vous invite à l’ouverture de sa saison culturelle avec Nayembo, le vendredi 18 septembre à 20 h30. Dans un seule-en-scène acoustique, l’artiste livre une création intime où se mêlent piano, voix et chansons originales inspirées de son premier album Wanawake. Née en France d’une mère rwandaise, Nayembo explore avec sensibilité son histoire familiale et sa double culture, proposant un voyage musical entre soul et influences africaines. Rythmé par des clés d’écoute, ce concert invite le public à découvrir le Rwanda autrement, à travers un univers sincère, poétique et profondément humain. Un moment hors du temps, placé sous le signe du partage et de l’émotion. Le concert est organisé en partenariat avec l’Agence culturelle départementale et sera suivi d’un verre de l’amitié offert par la commune. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Séchoir d’Aillac Bourg d’Aillac Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 96 78 12 programmation@poledaillac.fr

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English : Nayembo [Séchoir d’Aillac]

Season opener with Nayembo on Friday, September 18, at 9 p.m. An intimate concert blending piano, vocals, and African soul, inspired by her story and her Rwandan roots. A complimentary drink will be served after the show. Free admission, subject to availability.

L’événement Nayembo [Séchoir d’Aillac] Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du pays de Fénelon