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NAZ 2.0 Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

jeudi 14 janvier 2027 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil

NAZ 2.0 Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

Informations pratiques

Début
jeudi 14 janvier 2027
Fin
jeudi 14 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace culturel Le Nantholia
Adresse
203 Allée des Loisirs
Ville
24800 Nantheuil
Département
Dordogne
Tarif

Nantheuil

NAZ 2.0

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-14 20:30:00
fin : 2027-01-14 22:30:00

Date(s) :
2027-01-14

Spectacle-débat coup de poing. Performance énergique et remuante dans l’intimité d’un néo-nazi identitaire, suivie d’un débat mouvant pour se rencontrer, partager, confronter nos idées, déconstruire certains propos. Dès 13 ans.
Spectacle-débat coup de poing. Performance énergique et remuante dans l’intimité d’un néo-nazi identitaire, suivie d’un débat mouvant pour se rencontrer, partager, confronter nos idées, déconstruire certains propos. Dès 13 ans.   .

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50  bit.thiviers@perigord-limousin.fr

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English : NAZ 2.0

A hard-hitting performance and discussion. An energetic and stirring performance set in the private world of an “Identitarian” neo-Nazi, followed by a dynamic discussion designed to bring us together, share our thoughts, challenge our ideas, and deconstruct certain statements. Ages 13 and up.

L’événement NAZ 2.0 Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère

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