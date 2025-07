Nazelles-Négron en fête Nazelles-Négron

Nazelles-Négron en fête Nazelles-Négron vendredi 4 juillet 2025.

Nazelles-Négron en fête

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

2025-07-04

Le weekend du 4 au 6 juillet 2025 Nazelles-Négron sera en fête ! Concerts, jeux, feu d’artifice, bal et brocante seront au rendez-vous.

Au programme

Vendredi 4 juillet 2 concerts de rock au CSC (gratuit)

Samedi 5 juillet deux randonnées pédestres. Tarif 4 € gratuit moins de 12 ans.

De 14h à 19h démonstration de danses, jeux et manèges.

19 h fût en perce.

19h30 repas grillade et foodtruck avec animation musicale.

22h distribution de bâtons lumineux et balade.

23h feu d’artifice.

De 23h30 à 2h soirée dansante.

Dimanche 6 juillet brocante. .

Avenue des Courvoyeurs Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

On the weekend of July 4 to 6, 2025 Nazelles-Négron will be celebrating! Concerts, games, fireworks, dance and flea market.

German :

Am Wochenende vom 4. bis 6. Juli 2025 wird in Nazelles-Négron gefeiert! Konzerte, Spiele, Feuerwerk, Tanz und Flohmarkt stehen auf dem Programm.

Italiano :

Nazelles-Négron sarà in festa nel weekend dal 4 al 6 luglio 2025! Concerti, giochi, fuochi d’artificio, balli e mercato delle pulci.

Espanol :

Nazelles-Négron estará de fiesta el fin de semana del 4 al 6 de julio de 2025 Conciertos, juegos, fuegos artificiales, baile y mercadillo.

