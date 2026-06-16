Nduduzo Makhathini Trio⎥Pianissimo Vol XXI Sunset Sunside Paris

Personnalité flamboyante et charismatique, le pianiste et compositeur Nduduzo Makhathini est un fer de lance de l’effervescente nouvelle scène jazz sud-africaine. Repéré au sein du groupe de Shabaka Hutchings et accueilli depuis le tournant des années 2020 par le mythique label Blue Note, il s’impose incontestablement comme l’une des grandes révélations de la scène musicale internationale. Fasciné par le lyrisme de McCoy Tyner, marqué par la dimension religieuse et rituelle au coeur des traditions musicales zoulous, il a été adoubé par le légendaire pianiste Bheki Mseleku. À la tête d’un trio stupéfiant de cohésion organique, Nduduzo Makhathini invente un jazz à la fois mélodique, dansant, sensuel et hautement spirituel, totalement ancré dans la culture sud-africaine et résolument ouvert sur le monde contemporain et ses multiples métissages. Un must à découvrir en urgence !

À la tête d’un trio stupéfiant de cohésion organique, Nduduzo Makhathini invente un jazz à la fois mélodique, dansant, sensuel et hautement spirituel, totalement ancré dans la culture sud-africaine et résolument ouvert sur le monde contemporain et ses multiples métissages. Un must à découvrir en urgence !

Du vendredi 03 juillet 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

vendredi, samedi

de 21h30 à 23h00

vendredi, samedi

de 19h30 à 21h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00;2026-07-03T21:30:00+02:00_2026-07-03T23:00:00+02:00;2026-07-04T19:30:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-04T21:30:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00

Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris

https://www.sunset-sunside.com +33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/



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