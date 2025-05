Ne devient pas fou qui veut ! – Faye-la-Vineuse, 17 mai 2025 07:00, Faye-la-Vineuse.

Indre-et-Loire

Ne devient pas fou qui veut ! Café Saint-Georges 1 Place de la Huchette Faye-la-Vineuse Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Le Chant de Circé vous propose une comédie grinçante.

De l’amour, de la fantaisie, du désespoir… en un mot l’existence !

Bref, une pièce drôle et cruelle comme la vie !

Le Chant de Circé présente une comédie grinçante, dans laquelle tout le monde parle, parfois pour ne rien dire, sauf peut-être l’essentiel.

Anne et Boris se marient. Ce qui, en soi, est déjà une drôle d’idée.

Apparaît Anna Arkadievna, bien décidée à se délivrer de tout ce qui l’inquiète… .

English :

Le Chant de Circé presents a gritty comedy.

Love, fantasy, despair… in a word: existence!

In short, a play as funny and cruel as life itself!

German :

Le Chant de Circé bietet Ihnen eine grimmige Komödie.

Liebe, Fantasie, Verzweiflung… mit einem Wort: die Existenz!

Kurz gesagt: ein Stück, das lustig und grausam wie das Leben ist!

Italiano :

Le Chant de Circé vi propone una commedia grintosa.

Amore, fantasia, disperazione… in una parola: esistenza!

Insomma, una commedia divertente e crudele come la vita stessa!

Espanol :

Le Chant de Circé le trae una comedia descarnada.

Amor, fantasía, desesperación… en una palabra: ¡existencia!

En resumen, una obra tan divertida y cruel como la vida misma

