Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais ! Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais !

Vendredi 11 juillet 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Début : 2025-07-11 20:30:00

fin : 2025-07-11 22:00:00

2025-07-11

La nouvelle comédie de Jean Jaque, auteur des « Cacous », comédie à quatre personnages vous raconte la vie de François, tiraillé entre son passé marseillais et son présent de « néo-bourgeois ».

Après s’être « exilé » de longues années loin de sa ville natale, François est de retour à Marseille. Entre temps, il est devenu directeur des ressources humaines d’une grande entreprise et a épousé Vanilla, une bourgeoise hautaine et quelque peu coincée. Et ce retour dans la cité phocéenne va être synonyme de retrouvailles car François a rencontré, par hasard, au détour d’une rue son ami d’enfance Mickaël. Càcou incorrigible, marié à Laurence, cagole incorrigible, celui‑ci est resté le même ! Ces quatre personnages hauts‑en‑couleurs vont se retrouver lors d’une soirée mouvementée où les révélations inattendues, les quiproquos hilarants et les gags désopilants vont s’enchaîner et compliquer la vie de François. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The new comedy by Jean Jaque, author of « Les Cacous », a four-character comedy, tells the story of François, torn between his Marseilles past and his neo-bourgeois present.

German :

Die neue Komödie von Jean Jaque, Autor der Vier-Personen-Komödie « Cacous », erzählt Ihnen das Leben von François, der zwischen seiner Vergangenheit in Marseille und seiner Gegenwart als « Neo-Bourgeois » hin- und hergerissen ist.

Italiano :

La nuova commedia di Jean Jaque, autore di « Les Cacous », una commedia a quattro personaggi, racconta la storia di François, diviso tra il suo passato marsigliese e il suo presente neo-borghese.

Espanol :

La nueva comedia de Jean Jaque, autor de « Les Cacous », una comedia de cuatro personajes, cuenta la historia de François, desgarrado entre su pasado marsellés y su presente neoburgués.

