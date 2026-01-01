Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais ! Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais ! Comédie d’Aix Aix-en-Provence mercredi 14 janvier 2026.
Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais !
Mercredi 14 janvier 2026 de 20h30 à 22h.
Mercredi 4 février 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
La nouvelle comédie de Jean Jaque, auteur des Cacous , comédie à quatre personnages vous raconte la vie de François, tiraillé entre son passé marseillais et son présent de néo-bourgeois .
Après s’être exilé de longues années loin de sa ville natale, François est de retour à Marseille. Entre temps, il est devenu directeur des ressources humaines d’une grande entreprise et a épousé Vanilla, une bourgeoise hautaine et quelque peu coincée. Et ce retour dans la cité phocéenne va être synonyme de retrouvailles car François a rencontré, par hasard, au détour d’une rue son ami d’enfance Mickaël. Càcou incorrigible, marié à Laurence, cagole incorrigible, celui‑ci est resté le même ! Ces quatre personnages hauts‑en‑couleurs vont se retrouver lors d’une soirée mouvementée où les révélations inattendues, les quiproquos hilarants et les gags désopilants vont s’enchaîner et compliquer la vie de François. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr
The new comedy by Jean Jaque, author of “Les Cacous,” a four-character comedy, tells the story of François, torn between his past in Marseille and his present life as a “neo-bourgeois.”
