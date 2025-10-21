Ne ferme pas les yeux (dans le noir c’est pire) Conservatoire Besançon Besançon

Ne ferme pas les yeux (dans le noir c’est pire) Conservatoire Besançon Besançon mardi 21 octobre 2025.

Ne ferme pas les yeux (dans le noir c’est pire)

Conservatoire Besançon 1 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-10-21 17:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Spectacle Ne ferme pas les yeux (dans le noir c’est pire) par la compagnie Thalia ici et maintenant (71). Dès 6 ans. Théâtre masqué, théâtre d’objet et musique. Durée 45 minutes.

C’est l’histoire d’un petit groupe de réfugiés. Dans un lieu étrange, hors du temps, ils se retrouvent après avoir fui. On entend les bruits du monde, les échos de l’intime, qui disent l’angoisse et les instants de jouie éphémères qui les traversent. Ils sont un peu de nous, dans ce qu’il peut y avoir de pire ou de meilleur.

Dans le cadre de Coup de Projecteur, 5 spectacles de la région et un atelier participatif et gratuit imaginé par Nouvelles Formes! Le réseau professionnel la PlaJe, défend les spectacles adressés à la jeunesse. Tous les ans, nous proposons à tout.e.s, à tout âge, de découvrir les créations d’équipes artistiques de Bourgogne Franche-Comté. Les spectacles sont ouverts à tout.e.s, sur réservation. En raison des places limitées, merci de réserver par mail à contact@laplaje-bfc.fr .

Conservatoire Besançon 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@laplaje-bfc.fr

