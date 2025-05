Ne laisse pas ce jour vieillir – La fabrique des petits hasards – Le Grand Logis Bruz, 15 mai 2025, Bruz.

Ne laisse pas ce jour vieillir – La fabrique des petits hasards Le Grand Logis Bruz Jeudi 15 mai

Une forme immersive et itinérante dans laquelle le spectateur est placé au cœur de la narration. Mariage, repas de famille, enterrement, discussions, une étreinte dans laquelle se jouent des vies…

_Ne laisse pas ce jour vieillir_ parcourt les états d’amour d’une famille et les fils qui lient trois générations. La mise en scène convie le spectateur à un voyage sensoriel. Une danse, une chanson de notre enfance, des images et des mots qui parlent de nos bouleversements et de cette quête de liberté. Le pluridisciplinaire convoque ici le territoire de l’intime.

C’est aussi l’histoire de vies bouleversées par l’exil, par des deuils, des attentes, des espérances. Cette performance porte par ces évocations singulières le désir de raviver par le sensible une mémoire collective.

