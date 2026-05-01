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Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène Bennetot Terres-de-Caux

Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène Bennetot Terres-de-Caux samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bennetot

Adresse : 873 Rue des Trois Fermés

Ville : 76640 Terres-de-Caux

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Terres-de-Caux

Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène

Bennetot 873 Rue des Trois Fermés Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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Bennetot 873 Rue des Trois Fermés Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 80 13 25  gaec.kmas@gmail.com

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English : Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène

L’événement Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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