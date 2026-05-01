Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène Bennetot Terres-de-Caux

Terres-de-Caux

Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène

Bennetot 873 Rue des Trois Fermés Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

GUINGUETTE 10 ANS DE LA GODÈNE

Venez célébrer les 10 ans de La Godène dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur ✨

Bière artisanale

️ Restauration sur place

Ambiance chaleureuse

Bonne humeur garantie

Sur réservation uniquement

On vous attend pour partager un moment festif et convivial .

Bennetot 873 Rue des Trois Fermés Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 80 13 25 gaec.kmas@gmail.com

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English : Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène

L’événement Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme