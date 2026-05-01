Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène Bennetot Terres-de-Caux
Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène Bennetot Terres-de-Caux samedi 30 mai 2026.
Terres-de-Caux
Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène
Bennetot 873 Rue des Trois Fermés Terres-de-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
GUINGUETTE 10 ANS DE LA GODÈNE
Venez célébrer les 10 ans de La Godène dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur ✨
Bière artisanale
️ Restauration sur place
Ambiance chaleureuse
Bonne humeur garantie
Sur réservation uniquement
On vous attend pour partager un moment festif et convivial .
Bennetot 873 Rue des Trois Fermés Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie +33 6 16 80 13 25 gaec.kmas@gmail.com
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English : Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène
L’événement Ne l’oublie pas! Guinguette de la Godène Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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