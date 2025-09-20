Ne manquez pas la visite théâtrale de l’Hôtel de Ville, Rosa, de chez Nicolas Flamel Hôtel de Ville Paris

Ne manquez pas la visite théâtrale de l’Hôtel de Ville, Rosa, de chez Nicolas Flamel Hôtel de Ville Paris samedi 20 septembre 2025.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, un moment théâtral vous est proposé dans le parcours de visite de l’Hôtel de Ville, Rosa, de chez Nicolas Flamel, de et par Jean-Marie Lehec, dans le rôle de « Rosa ».

L’Hôtel de Ville de Paris dans le panorama des édifices parisiens, est un des lieux les plus chargés d’histoire et de magie mêlées. Rosa, 658 ans, insolite et improbable résidente de la Tour Saint Jacques vous y reçoit en voisine cette année pour un nouveau rendez-vous haut en couleurs. Nerval, Pascal, Hausmann, la reine Victoria, Louise Michel, Robespierre, Jean Sans Peur… nombre de célébrités lui restent familières. Rosa, fictive gouvernante de l’alchimiste Nicolas Flamel les a toutes connues et croisées à travers les siècles…

Avec son franc-parler, elle en dira encore long, des vertes et des bien mûres à propos du quartier et de l’Hôtel de Ville lui-même…

Infos pratiques

Représentation d’une durée de 45 minutes

Salle de travail du Conseil de Paris, Hôtel de Ville

Entrée gratuite – sans réservation, dans la limite des places disponibles

Un voyage dans le temps de la Tour Saint-Jacques à l’Hôtel de Ville.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

samedi, dimanche

de 12h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris