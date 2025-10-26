Ne m’attends pas Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Ne m’attends pas

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30bis rue Jean de la Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-10-26 11:00:00

fin : 2025-10-26 12:00:00

2025-10-26 2025-10-27

La marionnette et la vidéo se retrouvent pour raconter avec de la poésie, de l’humour et de la tendresse nos maisons, nos peurs, nos manques, nos attachements et nos envols.

J’invite le spectateur dans un monde inventé . Dans ce monde les maisons ont des jambes, des ailes ou des voiles à hisser pour voyager. Toutes les nuits elles partent. Les habitants de ces maisons apprécient fort bien cela, car tous les matins ils ont une vue différente de leurs fenêtres. Mais un jour une maison est partie sans son habitant… Il ne lui reste plus rien que son lit, ce petit îlot de réconfort et de sécurité en pleine nature. Il ne sait pas pourquoi et depuis quand d’ailleurs sa maison l’a laissé ici tout seul. Emmitouflé dans sa couette il l’attend par sa forte conviction qu’elle va revenir. Mais le vent se lève et l’empêche de rester en place… .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30bis rue Jean de la Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

