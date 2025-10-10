Ne m’attends pas Cie la neige sur les cils Salle Coppélia La Flèche

Ne m’attends pas Cie la neige sur les cils

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Dans ce monde, les maisons ont des jambes, des ailes ou des voiles pour voyager. Toutes les nuits, elles partent.

Et chaque matin, les habitants ont une vue différente de leurs fenêtres ! Mais un jour, une maison part sans son habitant. Il ne lui reste que son lit alors, il attend, certain qu’elle va revenir. Mais le vent se lève et l’empêche de rester en place…

Dans ce bijou de spectacle pour petits et grands, sont évoquées ces maisons ou ces lieux que l’on quitte, la quête universelle d’un chez soi. Des questions actuelles abordées avec tendresse, humour et poésie, grâce à la rencontre, d’une grande beauté plastique, entre marionnettes à gaine et images animées. .

In this world, houses have legs, wings or sails for traveling. Every night, they leave.

In dieser Welt haben die Häuser Beine, Flügel oder Segel, um zu reisen. Jede Nacht reisen sie ab.

In questo mondo, le case hanno gambe, ali o vele per viaggiare. Partono ogni notte.

En este mundo, las casas tienen patas, alas o velas para viajar. Salen todas las noches.

