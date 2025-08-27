NE M’ATTENDS PAS Fécamp

NE M’ATTENDS PAS

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Théâtre

NE M’ATTENDS PAS

dès 4 ans durée 40 mn

Parfois les maisons se déplacent, à pied, avec des ailes ou sur des voiliers. Un jour, l’une d’elles prend le large sans son habitante. Cette relation entre le foyer et celle qui l’habite devient le thème central de la pièce, au fil de rencontres allégoriques faut-il l’abandonner quand il nous ralentit, le rejeter quand il nous poursuit, s’en échapper quand il est devenu trop petit pour nous contenir ? Multilingue, le spectacle interroge l’entre-deux cultures de celles et ceux qui connaissent l’exil. Au croisement de la marionnette et de la projection vidéo, l’imaginaire rencontre le réel, et réciproquement.

Avec une scénographie d’une rare poésie, ce seule en scène de marionnette parfois drôle, toujours tendre, nous offre une émouvante métaphore de l’exode volontaire ou forcé.

Marine Girard La Provence

DISTRIBUTION

Texte, conception, construction, jeu Véra Rozanova

Compagnie La neige sur les cils

PRODUCTION

Coproduction DRAC Pays de Loire / Région Pays de Loire / Département de Loire-Atlantique / Ville de Nantes / L’Espace Périphérique à Paris / Bain Public à Saint-Nazaire / L’Hopitau Laboratoire des arts de la marionnette à La Chapelle-sur-Erdre / La Fabrique / Faubourg 26 à Saillans. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

