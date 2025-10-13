Ne m’attends pas rue des Violettes Montfort-le-Gesnois

Ne m’attends pas

rue des Violettes Salle Paul Richard Montfort-le-Gesnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Par la compagnie La neige sur les cils

Dans ce spectacle, les maisons ont des jambes, des ailes ou des voiles à hisser pour voyager. Toutes les nuits elles partent. Les habitants de ces maisons apprécient fort bien cela, car tous les matins ils ont une vue différente de leurs fenêtres. Mais un jour une maison est partie sans son habitant. Il ne lui reste plus rien que son lit, ce petit îlot de réconfort et de sécurité en pleine nature. Emmitouflé dans sa couette il l’attend, avec la conviction qu’elle va revenir. Mais le vent se lève et l’empêche de rester en place…

La marionnette et la vidéo se retrouvent pour raconter avec poésie, humour et tendresse nos maisons, nos peurs, nos manques, nos attachements et nos envols.

– Marionnettes et dessins animés à partir de 4 ans

– Durée 40 min .

rue des Violettes Salle Paul Richard Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04

