NE ME TOUCHEZ PAS – THEATRE DE L’ARSENAL – VAL DE REUIL Val De Reuil

NE ME TOUCHEZ PAS Début : 2025-12-02 à 20:00. Tarif : – euros.

THEATRE DE L’ARSENAL PRÉSENTE : NE ME TOUCHEZ PASUn spectacle de Laura BachmanCréé et interprété avec Marion Barbeau / Musique originale de Vincent Peirani et Michele RabbiaDurée : 1h En explorant les diffe´rents enjeux du toucher, la chore´graphe Laura Bachman dessine une histoire des corps intimes, politiques et e´motionnels, dans une pie`ce qu’elle danse avec Marion Barbeau, en complicite´ avec les musiciens Vincent Peirani et Michele Rabbia.Avant que notre quotidien ne soit bouleverse´ il y a quelques anne´es, la rencontre des peaux et des corps e´tait une norme. Face a` la prescription des contacts rapproche´s, le toucher a pris une autre dimension. De ce constat, la chore´graphe Laura Bachman (repe´re´e comme interpre`te d’Anne Teresa de Keersmaeker ou Benjamin Millepied) a imagine´ une pie`ce ou` elle explore le toucher sous toutes ses formes : outil de de´couverte, de re´confort, de plaisir, de violence, de solidarite´ ou d’analyse. En duo avec Marion Barbeau, premie`re danseuse de l‘Ope´ra de Paris et he´roi¨ne du film « En corps ! » de Ce´dric Klapisch, elle rend visible le toucher, son absence comme l’e´nergie qu’il cre´e entre deux corps, e´voque sa place dans nos cultures et nos socie´te´s. Cette conversation en mouvement, elles la me`nent aussi avec les musiciens Vincent Peirani (accorde´on) et Michele Rabbia (percussion) en un quatuor danse´ et joue´, comme une invitation a` voyager dans un monde ou` les corps conversent, se caressent, s’approchent et s’e´loignent, se cherchent, se trouvent et se perdent, se me´prennent ou s’entendent.À 18h, participez à un apéro philo en présence d’une médiatrice en discussion philosophique et échangez autour des thématiques du spectacle !Discutez, échangez autour du sens du toucher, des sens, du rapport au corps de l’autre mais également des différents sens que peuvent avoir un même geste. Gratuit sur inscription Distribution artistiqueConception et chorégraphie Laura BachmanCréé et dansé avec Marion BarbeauMusiciens Vincent Peirani et Michele RabbiaMusique originale Vincent Peirani et Michele Rabbia.Création lumière Éric SoyerRégie Laurie Sanchez ou Quentin MaesCostumes Laura Bachman (avec la complicité de Marion Barbeau et Axelle Bachman).Regard extérieur Magali Caillet-GajanConseil dramaturgique Karthika NaïrDiffusion : Damien ValetteCoordination : Camille AumontRemerciements Axelle et Philippe Bachman, Antoine Chambre, Héloïse Trioenet Justine Cascaro.Et pour l’inspiration : Nicki Minaj, Cardi B, Jojo Gomez, Doris Lessing, Julia Ducournau, Jean-Philippe Toussaint, Christophe Honore´, Richard Linklater CoproductionsProduction Damien Valette Coproduction Les Halles de Schaerbeek, Théâtre-Sénart – Scène nationale, La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne, MC2: Grenoble – Scène nationale, Centre chorégraphique national de Belfort, La Soufflerie – Scène conventionnée de Rezé et Théâtres de la ville du Luxembourg, Fédération Wallonie-BruxellesAvec le soutien de: CalArts California institute for the arts, Les Ge´meaux sce`ne nationale de Sceaux, The´a^tre des Bouffes du Nord, La Me´nagerie de verre, La Tour a` Plomb centre culturel et sportif, LA Dance Project, Charleroi Danse, La Villette

THEATRE DE L’ARSENAL – VAL DE REUIL AVENUE DES FALAISES 27100 Val De Reuil 27