NE M’ENLÈVE PAS MON CHAGRIN – Bénédicte Charpiat Théâtre Artisse Bordeaux

NE M’ENLÈVE PAS MON CHAGRIN – Bénédicte Charpiat 8 et 29 novembre Théâtre Artisse Gironde

Prix libre (à partir de 15€)

Début : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T21:30:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T21:30:00

C’est l’histoire d’une petite fille, d’une adolescente, d’une femme, d’une danseuse…. C’est l’histoire d’un chagrin, immense, dense, qui s’est formé comme un nuage avec les gouttelettes du quotidien familial, scolaire, épiscopal et s’est densifié à coups de portes fermées, de silence, de cris retenus…

Une performance dansée saisissante sur la disparition.

Mise en scène : Thierry Harcourt

Chorégraphie: Charlotte Nopal

Création musicale: Tazio Caputo

Lumière: Cécile Trelluyer

Costume: Agathe Laemmel

Théâtre Artisse 29 rue Ausone, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lasceneenmoi.endecale.com »}] https://maps.app.goo.gl/BJtKKMRzvMeK6S7d9

