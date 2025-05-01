NE M’ENLÈVE PAS MON CHAGRIN – théâtre La Flèche
NE M’ENLÈVE PAS MON CHAGRIN – théâtre La Flèche vendredi 3 avril 2026.
Privé de mots pour dire l’indicible, le corps d’une petite fille se met à danser. De cette danse naîtra une femme portée par une force et une joie de vivre indéfectibles. Son chagrin, loin d’être un fardeau, deviendra son meilleur copain. Un voyage troublant, vibrant, vivant.
De l’enfant silencieuse à la femme debout : la danse devient voix, la vie devient joie.
Du vendredi 03 avril 2026 au vendredi 05 juin 2026 :
vendredi
de 19h00 à 20h05
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-03T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:05:00+02:00
Date(s) : 2026-04-03T19:00:00+02:00_2026-04-03T20:05:00+02:00;2026-04-10T19:00:00+02:00_2026-04-10T20:05:00+02:00;2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T20:05:00+02:00;2026-04-24T19:00:00+02:00_2026-04-24T20:05:00+02:00;2026-05-01T19:00:00+02:00_2026-05-01T20:05:00+02:00;2026-05-08T19:00:00+02:00_2026-05-08T20:05:00+02:00;2026-05-15T19:00:00+02:00_2026-05-15T20:05:00+02:00;2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T20:05:00+02:00;2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:05:00+02:00;2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:05:00+02:00
https://theatrelafleche.fr/la-saison/ne-menleve-pas-mon-chagrin/ +33140097040 billetterie@theatrelafleche.fr