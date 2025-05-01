NE M’ENLÈVE PAS MON CHAGRIN – théâtre La Flèche

Privé de mots pour dire l’indicible, le corps d’une petite fille se met à danser. De cette danse naîtra une femme portée par une force et une joie de vivre indéfectibles. Son chagrin, loin d’être un fardeau, deviendra son meilleur copain. Un voyage troublant, vibrant, vivant.

De l’enfant silencieuse à la femme debout : la danse devient voix, la vie devient joie.

Du vendredi 03 avril 2026 au vendredi 05 juin 2026 :

vendredi

de 19h00 à 20h05

payant Public jeunes et adultes.

https://theatrelafleche.fr/la-saison/ne-menleve-pas-mon-chagrin/ +33140097040 billetterie@theatrelafleche.fr



