Ne sois pas ci-trouillard Monument aux Morts Le Cateau-Cambrésis

Ne sois pas ci-trouillard Monument aux Morts Le Cateau-Cambrésis mercredi 29 octobre 2025.

Ne sois pas ci-trouillard

Monument aux Morts 12, rue des Poilus de la Grand Guerre Le Cateau-Cambrésis Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Viens découvrir le Parc Fénelon grâce à une chasse au trésor. Sauras tu retrouver tous les éléments du parc qui te permettront de créer ta citrouille ? Au fil de cette quête ludique, frissons et surprises t’attendent parmi les recoins enchantés du parc. L’animation sera suivie d’un goûter convivial. Animation à destination des 8-12 ans.

Viens découvrir le Parc Fénelon grâce à une chasse au trésor. Sauras tu retrouver tous les éléments du parc qui te permettront de créer ta citrouille ? Au fil de cette quête ludique, frissons et surprises t’attendent parmi les recoins enchantés du parc. L’animation sera suivie d’un goûter convivial. Animation à destination des 8-12 ans. .

Monument aux Morts 12, rue des Poilus de la Grand Guerre Le Cateau-Cambrésis 59360 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Come and discover Parc Fénelon on a treasure hunt. Can you find all the elements in the park to create your own pumpkin? As you go on your quest, thrills and surprises await you in the enchanted corners of the park. The activity will be followed by a convivial snack. For ages 8-12.

German :

Entdecke den Parc Fénelon auf einer Schatzsuche. Kannst du alle Elemente des Parks finden, um deinen Kürbis zu gestalten? Auf dieser spielerischen Suche erwarten dich Nervenkitzel und Überraschungen in den verzauberten Ecken des Parks. Im Anschluss an die Animation gibt es einen gemütlichen Snack. Animation für 8-12-Jährige.

Italiano :

Venite a scoprire il Parco Fénelon con una caccia al tesoro. Riuscirete a trovare tutti gli elementi del parco per creare la vostra zucca? Durante la ricerca, troverete emozioni e sorprese negli angoli incantati del parco. L’attività sarà seguita da una merenda conviviale. Attività per bambini dagli 8 ai 12 anni.

Espanol :

Ven a descubrir el Parc Fénelon en una búsqueda del tesoro. ¿Serás capaz de encontrar todos los elementos del parque para crear tu propia calabaza? En su búsqueda, encontrará emociones y sorpresas en los rincones encantados del parque. La actividad irá seguida de una merienda de convivencia. Actividades para niños de 8 a 12 años.

L’événement Ne sois pas ci-trouillard Le Cateau-Cambrésis a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme