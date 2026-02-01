Ne te retourne pas

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Rendez-vous le 12 février à 19h au théâtre de Saint-Lô pour Ne te retourne pas !

Le lycée Curie Corot de Saint-Lô en partenariat avec la Compagnie DODEKA de Coutances, a mis en place un projet théâtral avec une classe de 1ère STMG et les étudiants de 2ème année du BTS Communication du lycée !

Ce projet vise à écrire et mettre en scène une pièce de théâtre.

Participation libre. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 67 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ne te retourne pas

L’événement Ne te retourne pas Saint-Lô a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Saint-Lô