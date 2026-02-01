Ne te retourne pas Saint-Lô
Ne te retourne pas Saint-Lô jeudi 12 février 2026.
Ne te retourne pas
Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Rendez-vous le 12 février à 19h au théâtre de Saint-Lô pour Ne te retourne pas !
Le lycée Curie Corot de Saint-Lô en partenariat avec la Compagnie DODEKA de Coutances, a mis en place un projet théâtral avec une classe de 1ère STMG et les étudiants de 2ème année du BTS Communication du lycée !
Ce projet vise à écrire et mettre en scène une pièce de théâtre.
Participation libre. .
50000 Manche Normandie +33 2 33 75 67 67
