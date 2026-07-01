Ne vous plantez plus, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Ne vous plantez plus 7 juillet et 4 août Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00

Que vous souhaitiez soigner vos plantes ou aménager un coin de verdure, intérieur ou extérieur, notre jardinier est là pour vous guider. Prenez rendez-vous et bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure. Merci de venir avec des photos pour illustrer vos demandes.

Votre rendez-vous mensuel, chaque 1er mardi du mois

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@bordeaux-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

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