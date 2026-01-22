Néa City Trail Nouméa
Néa City Trail Nouméa samedi 21 février 2026.
Néa City Trail
Les Boucles de Tina Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2026-02-21 17:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Au coucher du soleil, le Néa City Trail fait vibrer Nouméa un trail urbain-nature familial et festif, entre Boucles de Tina et golf de Tina, avec déco fluo, animations en musique et ambiance sunset.
Les Boucles de Tina Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer contact@proevents.nc
English : Néa City Trail
At sunset, the Néa City Trail lights up Nouméa: a fun, family-friendly urban trail run through the Tina loops and the Tina Golf Course, with fluoro vibes, live music, on-course surprises and a golden-hour atmosphere.
