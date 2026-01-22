Néa City Trail

Les Boucles de Tina Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Au coucher du soleil, le Néa City Trail fait vibrer Nouméa un trail urbain-nature familial et festif, entre Boucles de Tina et golf de Tina, avec déco fluo, animations en musique et ambiance sunset.

.

Les Boucles de Tina Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer contact@proevents.nc

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Néa City Trail

At sunset, the Néa City Trail lights up Nouméa: a fun, family-friendly urban trail run through the Tina loops and the Tina Golf Course, with fluoro vibes, live music, on-course surprises and a golden-hour atmosphere.

L’événement Néa City Trail Nouméa a été mis à jour le 2026-01-22 par Nouvelle-Calédonie Tourisme