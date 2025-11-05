NEBIAN CLUEDO ET MYSTÈRES DE PÉKIN Nébian
Venez faire chauffer vos méninges, dans une partie de Cluedo ou de Mystères de Pékin
Pour le mois du polar, venez faire chauffer vos méninges, dans une partie de Cluedo ou de Mystères de Pékin.
A partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription .
Rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
English :
Come and test your brains in a game of Cluedo or Peking Mysteries
German :
Bringen Sie Ihr Gehirn zum Glühen, bei einer Partie Cluedo oder Mysterien von Peking
Italiano :
Venite a mettere alla prova il vostro cervello con una partita a Cluedo o a Misteri di Pechino
Espanol :
Ven a poner a prueba tu cerebro jugando al Cluedo o a los Misterios de Pekín
