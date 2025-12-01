Nedeleg ar muzikerien hag ar ganerien Salle des fêtes Mellionnec

Nedeleg ar muzikerien hag ar ganerien

Salle des fêtes 24 Route des Écoles Mellionnec Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Fêter Noël en Musique et Chant !

Cette année l’EMDTKB regroupe son traditionnel Noël des Chanteurs avec son annuel Concert Cordes de Noël .

À 17h, les élèves de tous âges accueilleront le public en Musiques et en Chansons traditionnelles puis laisseront la place à qui veut chanter a capella, en Breton ou pas, autour d’un goûter sucré salé (chacun amène quelque chose à partager) et des boissons chaudes d’hiver.

À 19h, c’est LE moment des élèves de Cordes Frottées qui présenteront leur travail.

Une chaleureuse parenthèse dans les frimas de l’hiver pour se préparer aux Fêtes de fin d’année !

Org. EMDTKB .

