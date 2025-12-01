Nedeleg ar muzikerien hag ar ganerien Salle des fêtes Mellionnec
Nedeleg ar muzikerien hag ar ganerien Salle des fêtes Mellionnec samedi 13 décembre 2025.
Nedeleg ar muzikerien hag ar ganerien
Salle des fêtes 24 Route des Écoles Mellionnec Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Fêter Noël en Musique et Chant !
Cette année l’EMDTKB regroupe son traditionnel Noël des Chanteurs avec son annuel Concert Cordes de Noël .
À 17h, les élèves de tous âges accueilleront le public en Musiques et en Chansons traditionnelles puis laisseront la place à qui veut chanter a capella, en Breton ou pas, autour d’un goûter sucré salé (chacun amène quelque chose à partager) et des boissons chaudes d’hiver.
À 19h, c’est LE moment des élèves de Cordes Frottées qui présenteront leur travail.
Une chaleureuse parenthèse dans les frimas de l’hiver pour se préparer aux Fêtes de fin d’année !
Org. EMDTKB .
Salle des fêtes 24 Route des Écoles Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 36 16
