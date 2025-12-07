NEDERLANDS DANS THEATER – NDT 2 – PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes
NEDERLANDS DANS THEATER – NDT 2 Début : 2025-12-07 à 20:00. Tarif : – euros.
SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : NEDERLANDS DANS THEATER – NDT 2FIT- Chorégraphie : Alexander Ekman 27 minentracteWatch Ur Mouth – Chorégraphie : Botis Seva 30 minentracteFolkå – Chorégraphie : Marcos Morau 26 minLa durée du spectacle sera donc 2h comprenant les 2 entractes.
PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes 06