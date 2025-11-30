Nedyalko Nedyalkov Quartet Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Porté par la flûte kaval de Nedyalkov et la voix bouleversante de Stoimenka Nedyalkova, le groupe explore les musiques de tradition bulgare avec finesse, entre héritage et modernité. Formés par les plus grands, ses membres ont collaboré avec de prestigieux artistes tels que Jordi Savall, Bobby McFerrin ou Jan Garbarek.

« Ce quartet de solistes bulgares porte le nom de son flûtiste, joueur de kaval capable de galoper à travers le folklore de son pays à un rythme de fou furieux. Une voix magnifique, celle de Stoimenka Nedialkova, entendue dans les projets dejordi Savall, complétée par une lyre tambura et un violon gadulka, qui subliment toutes les traditions régionales de Bulgarie.” Télérama TTT

Le Nedyalko Nedyalkov Quartet fait vibrer l’âme des Balkans.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

payant Tout public.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442