Née le 8 Mars 1977 A4

Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03 21:15:00

Date(s) :

2026-03-03

Le 8 mars 1977, l’ONU officialise la Journée internationale des droits des femmes. Ce même jour, à Berlin, Céline Ripoll pousse son premier cri un cri parmi tant d’autres qui marqueront sa vie.

.

Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 41 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Née le 8 Mars 1977 A4 Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme