Née le 8 Mars 1977 A4 Saint-Julien-de-l’Escap
Née le 8 Mars 1977 A4 Saint-Julien-de-l’Escap mardi 3 mars 2026.
Née le 8 Mars 1977 A4
Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 20:00:00
fin : 2026-03-03 21:15:00
Date(s) :
2026-03-03
Le 8 mars 1977, l’ONU officialise la Journée internationale des droits des femmes. Ce même jour, à Berlin, Céline Ripoll pousse son premier cri un cri parmi tant d’autres qui marqueront sa vie.
.
Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 41 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Née le 8 Mars 1977 A4 Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme