Née le 8 mars 1977 Les Arcades Centre culturel de Créon Créon

Les Arcades Centre culturel de Créon, 3 Rue Montesquieu, Créon, Gironde

27 mars 2026

fin : 2026-03-27

Un récit poignant de Céline Ripoll. Dans ce seule-en-scène intime et bouleversant, Céline Ripoll nous ouvre les portes de son histoire, entre ombres et lumières. De Berlin à l’île de Pâques, elle retrace son parcours de femme, confrontée aux blessures de l’enfance, aux violences conjugales et aux démons de l’emprise. Avec une sincérité désarmante et un humour salvateur, elle incarne une galerie de personnages haut en couleur, déconstruit les mécanismes de la violence et nous interroge comment renaître après avoir traversé l’enfer ? Céline Ripoll transforme sa douleur en force, ses cicatrices en or. Elle ne raconte pas l’histoire d’une victime, mais celle d’une femme, debout, tenant la main de l’enfant qu’elle a été. Un spectacle coup de poing, une performance intense où se mêlent rire, émotion et résilience. Parrain artistique Yannick Jaulin. Écriture/mise en scène Titus-Baraton. .

