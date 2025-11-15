Née le 8 mars 1977 Médiathèque de Gagny Gagny
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-15T15:00:00+01:00 – 2025-11-15T16:30:00+01:00
Fin : 2025-11-15T15:00:00+01:00 – 2025-11-15T16:30:00+01:00
Est-ce que notre existence est prédestinée ? Le 8 mars 1977, l’ONU officialise la Journée internationale des droits des femmes. Ce même jour, à Berlin, Céline Ripoll pousse son premier cri – un cri parmi tant d’autres qui marqueront sa vie.
Dans ce seul-en-scène intime et bouleversant, Céline Ripoll nous ouvre les portes de son histoire, entre ombres et lumières. De Berlin à l’île de Pâques, elle retrace son parcours de femme, confrontée aux blessures de l’enfance, où son père, espion, l’entraine dans la guerre froide de son divorce, à l’impasse de la violence conjugale, face à deux pierres et aux démons de l’emprise. Elle a besoin de comprendre ce qui l’a menée jusque là !
A partir de 15 ans – 1H15
Distribution
Texte, mise en scène et narration: Céline Ripoll
Regard artistique et parrain: Yannick Jaulin
Aide à l’écriture et mise en scène : Titus
Aide à l’écriture et mise en scène : Gérard Baraton
Aide à la mise en scène chorégraphique: Hamid Ben Mahi
Production Cie l’homme à la tête pieds-nus
Co production Cie le beau monde? Yannick Jaulin, Oara (Région Nouvelle-Aquitaine), Nombril du Monde – Pougne-Hérisson, Maison de l’oralité – Capbreton
Soutiens Le Moulin du marais à Lezay, Centre culturel le bois fleuri à Lormont, La Quintaine à Chasseneuil du Poitou, Cie la Ménagerie à Berlin, Acud Theater à Berlin, Festival le Légendaire (cie Hamsa), Festival Chahuts à Bordeaux, Festival les Héroïnes à Nantes, Théâtre de verdure la confiserie à Carpentras, l’A4, le Rocher de Palmer à Cenon.
Médiathèque de Gagny 20 Av. Jean Jaurès, 93220 Gagny Gagny 93220 Parc Carette Seine-Saint-Denis Île-de-France
Céline Ripoll droitdesfemmes
Pierre Planchenault