NÉÉBA Giffaumont-Champaubert

NÉÉBA Giffaumont-Champaubert vendredi 18 juillet 2025.

NÉÉBA

Promenade de l’Ile Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Trio acoustique guitare/violon et chant, d’influence rock et celtique dans le cadre du marché d’artisans et de producteurs. De 19h à 21hTout public

Trio acoustique guitare/violon et chant, d’influence rock et celtique, à l’occasion des marchés de producteurs et d’artisans tous les vendredis soirs de l’été … au bord de l’eau ! Une cinquantaine d’exposants seront présents. .

Promenade de l’Ile Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

English : NÉÉBA

Acoustic guitar/violin and vocals trio, with a rock and Celtic influence, as part of the artisans’ and producers’ market. From 7pm to 9pm

German :

Akustisches Trio mit Gitarre/Violine und Gesang, mit rockigen und keltischen Einflüssen im Rahmen des Handwerker- und Bauernmarktes. Von 19 Uhr bis 21 Uhr

Italiano :

Trio acustico chitarra/violino e voce, con influenze rock e celtiche, nell’ambito del mercato degli artigiani e dei produttori. Dalle 19.00 alle 21.00

Espanol :

Trío de guitarra acústica/violín y voz, con influencias rock y celtas, en el marco del mercado de artesanos y productores. De 19.00 a 21.00 h

L’événement NÉÉBA Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne