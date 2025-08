NEFERTITI, VOYAGE MUSICAL & ILLUSTRÉ Saint-Jean-de-Védas

Saint-Jean-de-Védas, Hérault

Ce concert illustré est une invitation à un voyage sonore et visuel autour du personnage mythique de l’Égypte ancienne, Nefertiti. Née à l’époque des pharaons, sa beauté légendaire a traversé le temps grâce au fameux buste sculpté par Thoutmôsis, véritable chef-d’œuvre de l’Antiquité égyptienne.Son règne aux côtés du puissant pharaon Akhénaton et sa mystérieuse disparition ont fait d’elle un sujet d’inspiration artistique et musicale.

Les quatre artistes du Collectif Koa ont alors imaginé une vision musicale et poétique autour de cette icône féminine. Portée par la sensibilité de la voix enchanteresse de Caroline Sentis, la poésie du guitariste Patrice Soletti, la basse puissante d’Alfred Vilayleck et l’inventivité du batteur Maxime Rouayroux, la musique passe d’un chant perse du XIVe siècle, à des rythmes africains, puis à une bulería flamenca, tout en empruntant les chemins d’une improvisation libre, d’une chanson ou même d’un choral rock déjanté. Côté écran, les superbes illustrations animées d’Olivier Bonhomme apportent une dimension visuelle et poétique au concert. On se laisse ainsi porter, petits et grands, par les musiques improvisées, à la découverte de cette héroïne venue du passé.

This illustrated concert is an invitation to a sonic and visual voyage around the mythical figure of ancient Egypt, Nefertiti. Born in the age of the pharaohs, her legendary beauty has endured through the ages, thanks to the famous bust sculpted by Thoutmôsis, a veritable masterpiece of Egyptian antiquity.

Dieses illustrierte Konzert ist eine Einladung zu einer akustischen und visuellen Reise rund um die mythische Figur Nofretete aus dem alten Ägypten. Ihre legendäre Schönheit, die zur Zeit der Pharaonen geboren wurde, hat die Zeit dank der berühmten Büste von Thutmosis überdauert, einem wahren Meisterwerk des ägyptischen Altertums.

Questo concerto illustrato è un invito a compiere un viaggio visivo e sonoro intorno alla figura mitica dell’antico Egitto, Nefertiti. Nata all’epoca dei faraoni, la sua leggendaria bellezza è rimasta nel tempo grazie al famoso busto scolpito da Thutmôsis, un vero e proprio capolavoro dell’antichità egizia.

Este concierto ilustrado es una invitación a realizar un viaje visual y sonoro en torno a la figura mítica del antiguo Egipto, Nefertiti. Nacida en la época de los faraones, su legendaria belleza ha perdurado a través de los tiempos gracias al famoso busto esculpido por Thutmôsis, verdadera obra maestra de la antigüedad egipcia.

