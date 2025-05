NEFFIES EN CAMARGUE – Neffiès, 21 juin 2025 07:00, Neffiès.

Hérault

NEFFIES EN CAMARGUE Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Samedi 21 juin

16h Taureau piscine place de l’ancien couvent

18h: Abrivado (lâcher de taureaux) accompagnée d’une peña à la montée des remparts

19h Fête de la musique, apéritif tapas et karaoké dansant sur la Place Jean Jaurès.

Dimanche 22 juin

11h Abrivado (lâcher de taureaux) accompagnée d’une peña à la montée des remparts

12h30 Apéritif & paella place Jean Jaurès, sur réservation.

Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 15 88 00 70

English :

Saturday June 21st

4 p.m.: Bull pool at Place de l’Ancien Convent

6pm: Abrivado (bull run) accompanied by a peña at la montée des remparts

7pm: Fête de la musique, tapas aperitif and karaoke dance on Place Jean Jaurès.

Sunday June 22nd

11am: Abrivado (bull run) accompanied by a peña at the top of the ramparts

12:30 pm: Aperitif & paella on Place Jean Jaurès, by reservation.

German :

Samstag, 21. Juni

16 Uhr: Stierschwimmen auf dem Platz des ehemaligen Klosters

18 Uhr: Abrivado (Stierlauf), begleitet von einer Peña in der « montée des remparts »

19 Uhr: Musikfest, Tapas-Aperitif und Tanzkaraoke auf dem Place Jean Jaurès.

Sonntag, 22. Juni

11 Uhr: Abrivado (Stierlauf), begleitet von einer Peña am Aufstieg der Stadtmauer

12:30 Uhr: Aperitif & Paella auf dem Place Jean Jaurès, mit Reservierung.

Italiano :

Sabato 21 giugno

ore 16.00: Toro in piscina nella piazza dell’antico convento

18:00: Abrivado (corsa dei tori) accompagnato da una peña in cima ai bastioni

ore 19.00: Festa della musica, aperitivo con tapas e karaoke in Place Jean Jaurès.

Domenica 22 giugno

11.00: Abrivado (corsa dei tori) accompagnato da una peña in cima ai bastioni

ore 12.30: Aperitivo e paella in Place Jean Jaurès, su prenotazione.

Espanol :

Sábado 21 de junio

16.00 h: Toro de la piscina en la plaza del antiguo convento

18.00 h: encierro acompañado de una peña en lo alto de las murallas

19.00 h: Festival de música, aperitivo de tapas y baile karaoke en la plaza Jean Jaurès.

Domingo 22 de junio

11.00 h: encierro acompañado de una peña en lo alto de las murallas

12.30 h: Aperitivo y paella en la plaza Jean Jaurès, previa reserva.

