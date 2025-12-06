NEFFIÈS TÉLÉTHON 2025 Neffiès

NEFFIÈS TÉLÉTHON 2025

Impasse du Couvent Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Soirée musicale avec apéro, repas dansant animé par Le Club en Chantant de Pézénas à partir de 18h00 à la salle des fêtes. Tarif du repas 15€. Réservation à la salle d’activité le 28novembre et le 2 décembre de 17h à 19h.

Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 44 86 05 69

English :

Musical evening with aperitif, dinner and dance hosted by Le Club en Chantant de Pézénas from 6:00 pm at the Salle des Fêtes. Price: 15? Reservations at the activity room on November 28 and December 2 from 5pm to 7pm.

