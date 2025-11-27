NEG MARRONS PREMIERE PARTIE – LE LIVE TOULON Toulon

NEG MARRONS PREMIERE PARTIE Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Les Nèg’ Marrons, duo emblématique du reggae/hip hop français, émergent dans les années 90 à Garges-lès-Gonesse, influencés par Public Enemy. Révélés par La Monnaie , ils explosent avec « Rue case nègre », disque d’or en 1997. Engagés, fiers de leurs racines africaines, Jacky et Ben-J incarnent une voix rebelle et festive. Leurs collaborations (Wyclef Jean, Cesaria Evora, Alpha Blondy…) et projets parallèles (Première Classe, Bisso na Bisso, radio sur Skyrock) renforcent leur empreinte dans la culture urbaine.

LE LIVE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83