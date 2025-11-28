NEG MARRONS – SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas

NEG MARRONS – SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas vendredi 28 novembre 2025.

NEG MARRONS Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Nèg’MarronsPersonnalités artistiques éminentes représentant la branche reggae du collectif Secteur Ä, ils connaitront un succès sans précédent avec leur premier album Rue case nègre, disque d’or dès sa sortie en 1997. Du reggae au hip-hop, en passant par les featurings les plus célèbres (Wyclef Jean, Cesaria Evora, Tonton David, Amadou et Mariam…), le meilleur de leur répertoire compte de nombreuses certifications en or et platine.

SALLE VICTOIRE 2 2 RUE THEOPHRASTE RENAUDOT 34430 St Jean De Vedas 34