Negare + (di)sperare, deux pièces de Giovanni Zazzera Théâtre Francine Vasse Nantes

Negare + (di)sperare, deux pièces de Giovanni Zazzera Théâtre Francine Vasse Nantes mercredi 21 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 19:00 – 20:00

Gratuit : non Tarif plein : 17 € / Tarif réduit : 13 € / Tarif très réduit : 5 € Tout public

Tout en contraste, elles se saisissent d’une même réflexion : l’évolution du corps et de l’identité dans nos espaces sociaux et intimes. Par l’absurde, le solo NEGARE questionne les certitudes et les illusions entre contrôle et perte du soi, alors que le duo (di)SPERARE interroge l’échange, la contagion entre les corps qui se laissent transporter dans un dialogue de concordances et d’oppositions.NEGARE et (di)SPERARE se révèlent comme deux œuvres complémentaires. L’une, affirmant une signature chorégraphique ancrée, tandis que l’autre ouvre la voie à de nouvelles explorations. Ensemble, ces pièces esquissent un langage en constante évolution, amplifiant tensions et contrastes pour mieux révéler ce qui nous façonne.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 http://www.leslaboratoiresvivants.com