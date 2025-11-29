NÈG’MARRONS EL MEDIATOR Perpignan

NÈG'MARRONS EL MEDIATOR

NÈG’MARRONS EL MEDIATOR Perpignan samedi 29 novembre 2025.

NÈG’MARRONS EL MEDIATOR

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 22.5 – 22.5 – 25

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

ElMediator 29 novembre 20h30
  .

Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

? ElMediator November 29 8:30pm

German :

? ElMediator 29. November 20:30 Uhr

Italiano :

? ElMediator 29 novembre 20.30

Espanol :

? ElMediator 29 de noviembre 20.30 h

L’événement NÈG’MARRONS EL MEDIATOR Perpignan a été mis à jour le 2025-09-01 par PERPIGNAN TOURISME