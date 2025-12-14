Neguan Chemin de Heguié La Bastide-Clairence
Chemin de Heguié Cabane des chasseurs La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Au programme de cette nouvelle édition
17h00 Retrouvons-nous pour un atelier philo !
18h00 Débat participatif la culture au service des publics, témoignages et attentes d’habitants du territoire.
19h30 Partageons un verre et régalons-nous !
21h00 Découvrons, chantons, écoutons et racontons ensemble.
Buvette et restauration sur place. .
Chemin de Heguié Cabane des chasseurs La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org
