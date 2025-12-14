Neguan Chemin de Heguié La Bastide-Clairence

Neguan

Chemin de Heguié Cabane des chasseurs La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Au programme de cette nouvelle édition

17h00 Retrouvons-nous pour un atelier philo !

18h00 Débat participatif la culture au service des publics, témoignages et attentes d’habitants du territoire.

19h30 Partageons un verre et régalons-nous !

21h00 Découvrons, chantons, écoutons et racontons ensemble.

Buvette et restauration sur place. .

Chemin de Heguié Cabane des chasseurs La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 29 16 42 contact@clarenza.org

English :

L’événement Neguan La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque