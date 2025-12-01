Neige Théâtre Michel portal Bayonne

Théâtre Michel Place de la liberté Bayonne

Neige a quatorze ans ; elle a hâte de grandir. Sa mère, elle, s’étonne de vieillir. Quand un jour Neige disparaît dans la forêt, c’est un choc pour la famille qui décide de partir à sa recherche. Personne ne sortira de ce bois comme il y est entré.

Pauline Bureau nous plonge dans l’univers de Blanche-Neige en bouleversant le conte. Magnifiée par une scénographie formidable, cette pièce contemporaine raconte le récit initiatique d’une jeune héroïne qui prend son destin en main. Dans un univers de miroirs magiques et de forêt enchantée qui traverse les âges comme les saisons, cette magnifique création représente notre monde et aborde par l’intime des questions universelles.

Théâtre

Dès 10 ans

Durée 1h25 .

Théâtre Michel Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques +33 5 59 59 07 27

