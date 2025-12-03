Neige de plumes conte’spectacle MJC du Laù Pau

Neige de plumes conte’spectacle

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Rêve, fable, fantaisie et conte merveilleux d’ici, d’ailleurs pour enfants, grands enfants, adultes.

Un doux moment de spectacle vivant, original, ludique et convivial pour tous s’égayer autrement dans les neiges enchantées. Contes, musiques, bruitages de Pat.& Gé. Ackin Cie i.e. https://conteackin.fr .

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 059800549 iedepau@gmail.com

