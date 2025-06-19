Neige Ferrières Martigues

Neige Vendredi 16 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Un conte féérique en plein cœur de l’hiver ! Après Mon coeur présenté en 2018 sur l’affaire du Mediator, Pauline Bureau revient aux Salins avec la fable et la fiction qu’elle affectionne tant.

Dans Neige, très belle réécriture du conte de Blanche-Neige, la metteure en scène évoque avec tendresse le passage de l’adolescence à l’âge adulte. À tout juste quatorze ans, Neige aspire à grandir et à s’affranchir de l’emprise d’une mère autoritaire. Succombant à son désir de liberté, elle s’échappe et disparaît en forêt. C’est le point de bascule. Personne ne sortira de ce bois comme il y est entré. Dans un décor époustouflant, mère et fille se poursuivent à travers les âges, le prince n’est pas si charmant et le chasseur fait figure de sagesse. Sans craindre la magie et le merveilleux, ce spectacle continue de représenter notre monde, d’aborder par l’intime des questions universelles et de déployer des personnages étonnants au-delà de nos imaginaires. Une pièce subtile, intergénérationnelle et moderne qui touche en plein cœur !



Un conte moderne qui laisse toute sa place au merveilleux. Télérama .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A fairy tale in the heart of winter! After Mon coeur, presented in 2018 on the Mediator affair, Pauline Bureau returns to Les Salins with the fable and fiction she loves so much.

German :

Ein Märchen mitten im Winter! Nach „Mon coeur“, das 2018 über die Mediator-Affäre präsentiert wurde, kehrt Pauline Bureau mit der Fabel und Fiktion, die sie so sehr liebt, nach Les Salins zurück.

Italiano :

Una favola nel cuore dell’inverno! Dopo Mon coeur, presentato nel 2018 sulla vicenda Mediator, Pauline Bureau torna a Les Salins con la favola e la narrativa che tanto ama.

Espanol :

¡Un cuento de hadas en pleno invierno! Tras Mon coeur, estrenada en 2018 sobre el caso Mediator, Pauline Bureau regresa a Les Salins con la fábula y la ficción que tanto le apasionan.

